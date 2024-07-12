Израильские военные за минувшие сутки уничтожили большое количество палестинских радикалов в ходе боев в рамках продолжающихся операций в районе города Рафах на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля "продолжает операции в центральной и южной частях сектора Газа", говорится в заявлении. В районе Рафаха "за минувшие сутки военнослужащие в ходе боев и ударов с воздуха уничтожили большое количество террористов", а в центральной части сектора Газа солдаты "обнаружили оружейный цех, используемый для террористической деятельности", и "ликвидировали террористов, представлявших угрозу войскам в этом районе", добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе информировали, что 11 июля был выявлен запуск нескольких ракет из района города Бейт-Ханун на севере сектора Газа, которые "упали в незаселенной местности на юге Израиля". О пострадавших в результате обстрела не сообщалось, "ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам в районе, откуда были зафиксированы запуски", продолжили военные.

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