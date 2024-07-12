США ввели санкции против компании из Ирана

США ввели санкции в отношении иранской компании за якобы причастность к разработке химического оружия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, ограничения введены в отношении базирующейся в Иране исследовательской компании Hakiman Shargh. В Госдепе утверждают, что она причастна к "исследованиям и разработке химоружия".

По версии американских властей, указанная фирма "была задействована или пыталась быть задействованной в транзакциях", якобы направленных на поддержку "распространения Ираном оружия массового уничтожения". Каких-либо доказательств этих утверждений или дополнительных деталей в заявлении Госдепартамента не содержится. В ведомстве отметили, что США "продолжат противостоять попыткам иранского режима разрабатывать химическое оружие", которое, по версии Вашингтона, "может быть использовано его прокси-силами и партнерами".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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