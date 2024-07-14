В ФБР сообщили, что компетентные органы США еще не знают мотивов стрелявшего в Трампа

Компетентные органы США пока не знают мотивов стрелявшего в бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил на пресс-конференции сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту мы не установили мотив [стрелявшего]", - сказал он, подчеркнув, что следователи "усердно трудятся" над этим.

Роджек также заявил, что последствия стрельбы на митинге могли быть еще более серьезными. "Совершенно [точно]", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, могли ли последствия стрельбы быть более серьезными.

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