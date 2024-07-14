В ХАМАС сообщили об остановке переговоров по прекращению огня в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил о решении радикального палестинского движения остановить переговоры о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал посредников и заинтересованные стороны в регионе в ходе серии телефонных звонков о решении движения прекратить переговоры", - отметил представитель ХАМАС, объяснив такое намерение якобы "несерьезным отношением" Израиля к переговорам и "массовыми убийствами гражданского населения".

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