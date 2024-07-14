https://news.day.az/world/1674903.html Один человек погиб в результате стрельбы на митинге Трампа в США
Один человек погиб в результате стрельбы на митинге Трампа в США
50-летний мужчина погиб в результате стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро, передает Day.Az.
По его словам, погибший пытался защитить свою семью.
Шапиро также призвал американские власти "понизить уровень политической дискуссии и быть выше "ненавистнической риторики".
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