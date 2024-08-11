В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США

Из-за размещения на территории Германии ракет США, Берлин рискует стать целью для ядерных ракет России. Превращения в мишень испугалась депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт, ее слова приводит RND, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это оружие не закрывает брешь в обороне, а является наступательным оружием, которое сделает Германию главной мишенью для российских ядерных ракет", - заявила парламентарий.

Она добавила, что за отказом других европейских стран размещать вооружение США стоят разумные причины, на которые следует обратить внимание.

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