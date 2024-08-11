https://news.day.az/world/1681295.html В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США
В парламенте Германии испугались превращения в мишень из-за ракет США
Из-за размещения на территории Германии ракет США, Берлин рискует стать целью для ядерных ракет России. Превращения в мишень испугалась депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт, ее слова приводит RND, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это оружие не закрывает брешь в обороне, а является наступательным оружием, которое сделает Германию главной мишенью для российских ядерных ракет", - заявила парламентарий.
Она добавила, что за отказом других европейских стран размещать вооружение США стоят разумные причины, на которые следует обратить внимание.
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