Иран в течение нескольких дней может атаковать Израиль

Спецслужбы Израиля считают, что Иран решил нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент портала Axios, ссылаясь на два источника.

"По обновленной оценке израильских спецслужб, Иран решил напрямую атаковать Израиль в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, и это может произойти за нескольких дней до переговоров о заложниках 15 августа", - написал он в X (ранее Twitter).

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировано гибелью главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Он был убит 31 июля в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. После этого глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани поставил под сомнение эффективность посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, а власти Ирана обвинили в убийстве Хании Израиль и пригрозили еврейскому государству ответом.

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