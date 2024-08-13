США назвали главным спонсором терроризма в мире

США являются основным спонсором терроризма, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире и не имеют права обвинять в этом других членов ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, направленном постпредством Ирана при ООН в Совет Безопасности в ответ на обвинения Вашингтоном Тегерана в якобы поддержке террористов.

Как указывается в документе, предоставленном ТАСС иранской миссией, представитель США в ходе заседания СБ ООН по Ближнему Востоку на прошлой неделе "отклонился от пункта повестки дня и сделал необоснованное и вводящее в заблуждение упоминание Исламской Республики Иран, ложно обвинив Иран в поддержке терроризма в регионе". "Исламская Республика Иран категорически отвергает и решительно осуждает это необоснованное утверждение, а также безответственное поведение представителя Соединенных Штатов. Совершенно ясно, что США, а не Иран являются главным поборником и пропагандистом терроризма как в регионе, так и во всем мире, - отмечается в письме. - Иронично и постыдно, что США обвиняют Иран в то время, как будучи верными союзниками Израиля, продолжают защищать акты геноцида [со стороны израильских властей], и предоставляют Израилю бесконечные запасы оружия для террора и совершения бойни в отношении невинного народа Палестины".

Постоянное представительство Ирана при ООН также указало, что "недавнее массовое убийство, совершенное Израилем против перемещенных гражданских лиц в школе "Эт-Табиин" в центре Газы 10 августа 2024 года, которое привело к гибели по меньшей мере 100 невинных палестинцев, включая детей и женщин, является следствием нерушимой поддержки [Израиля] со стороны США".

Помимо этого, иранское диппредставительство отметило, что "поддержка США групп, признанных ООН террористическими, таких как "Джабхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) в оккупированных районах Сирийской Арабской Республики" в нарушение Устава ООН "являются еще одним свидетельством того, что Соединенные Штаты являются основным спонсором терроризма в регионе". "Учитывая столь мрачный послужной список, Соединенные Штаты не имеют права обвинять или поучать других членов Организации Объединенных Наций", - резюмировали иранские дипломаты.

10 августа пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении точечного авиаудара по "оперативному центру управления ХАМАС, размещенному внутри мечети в школьном комплексе "Эт-Табиин". По данным армии, по нему было выпущено три высокоточных снаряда. По данным службы гражданской обороны палестинского анклава, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин.

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