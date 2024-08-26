Еще в одной стране растет масштаб вспышки оспы обезьян

Филиппины подтвердили еще два активных случая заражения оспой обезьян (mpox).

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Министерсте здравоохранения страны.

Отмечается, что подтверждены случаи заражения двух мужчин в возрасте 37 и 32 лет, у которых появилась сыпь на теле. Оба заболевших являются жителями Манилы.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло трех человек. На прошлой неделе легкая форма вируса оспы была зарегистрирована у 33-летнего мужчины, который никогда не выезжал за пределы Филиппин.

С июля 2022 года в стране было зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев.

Отметим, что недавно еще в одной стране выявили случаи заражения оспой обезьян.

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