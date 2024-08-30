Китай ожидает активизации сотрудничества на саммите БРИКС

Китай рассчитывает, что предстоящий саммит БРИКС в Казани пройдет успешно и будет способствовать усилению набранного темпа сотрудничества в рамках объединения.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы ожидаем, что саммит будет успешным, а также [рассчитываем] продвигаться вперед, чтобы усилить набранный темп сотрудничества в рамках БРИКС. Сейчас у нас все больше членов и все больше стран высказывают интерес к кооперации в рамках БРИКС. Мы также надеемся, что в ходе саммита представится хороший шанс для детального обсуждения вопросов дальнейшего расширения сотрудничества", - сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли участие в саммите председателя КНР Си Цзиньпина, дипломат отметил, что сейчас не располагает конкретной информацией. "Но наша позиция очень четкая - мы поддерживаем Россию в проведении саммита и серии мероприятий в рамках БРИКС", - добавил он.

"В ближайшее время мы ожидаем большего числа обменов визитами между двумя странами, так как Россия председательствует в БРИКС, а мы - в ШОС, поэтому есть еще много возможностей для сотрудничества", - добавил Линь Цзянь.

Отметим, что недавно Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС.

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