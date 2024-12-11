Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для F-16

Госдепартамент США разрешил потенциальную продажу Украине различных систем для истребителей F-16, а также их техническое обслуживание на общую стоимость $266,4 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в его заявлении, внешнеполитическое ведомство США "одобрило возможную продажу правительству Украины" услуг по "техническому обслуживанию F-16 и связанного с этим оборудования примерно на $266,4 млн". В документе уточняется, что Киев ранее запросил разрешение на приобретение у Вашингтона различных систем и запчастей для этих истребителей.