Названа кандидатура на пост спецпосланника США по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на должность специального посланника по Ирану бывшего исполняющего обязанности главы Национальной разведки Ричарда Гренелла. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из хорошо информированных собеседников агентства подчеркнул, что кандидатура Гренелла точно рассматривается на этот пост.

Окончательного решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии в отношении Ирана пока еще не было принято. Но, как отмечает агентство, сам факт рассмотрения Трампом своего ключевого союзника Гренелла на эту роль является признаком того, что следующий американский лидер может быть готов к проведению переговоров с Тегераном.