В США заявили о начале поиска химоружия после свержения Асада

Свержение бывшего президента Сирии Башара Асада спровоцировало гонку по поиску пропавшего химического оружия страны. Об этом сообщил The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Призрак химического оружия еще висит над Сирией", - сказал эксперт по вопросам нераспространения и директор по исследованиям в области биозащиты в Школе политики и государственного управления при Университете Джорджа Мейсона Грегори Кобленц.

Он считает, что риска крупномасштабной атаки с помощью химического оружия нет, но "возрастает риск того, что химоружие может быть разграблено спекулянтами, повстанческими группировками или террористами".