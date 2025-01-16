Компания Безоса впервые запустила свою новую ракету

Тяжелая ракета-носитель New Glenn совершила свой первый испытательный полет. Об этом в четверг, 16 января, сообщила американская компания-разработчик носителя Blue Origin миллиардера и основателя Amazon.com Джеффа Безоса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 36А базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:03 по времени Восточного побережья США (11:03 по бакинскому времени).

В рамках испытаний ракета вывела на орбиту тестовую полезную нагрузку - прототип транспортного средства Blue Ring, который сможет перемещать спутники вокруг земной орбиты. Такие потребности иногда возникают у коммерческих и государственных заказчиков.

Однако первая многократная степень ракеты не смогла совершить запланированную посадку на морскую платформу Jacklyn в Атлантике. Она упала в океан.

Ракета New Glenn высотой 98 метров состоит из двух ступеней. Первая - многократная, может использоваться до 25 раз. Носитель способен выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную.