В Британии призвали выйти из ВОЗ вслед за США

Великобритания должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Об этом заявил политик, лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Президент [США Дональд] Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Наша страна должна сделать то же самое", - отметил политик.

Вступивший в должность американский лидер подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме. Помимо ВОЗ, Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

Инаугурация американского президента состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия.