В Израиле предупредили о последствиях в случае отказа ХАМАС освободить заложников

Война в секторе Газа в случае отказа радикального движения ХАМАС освободить заложников возобновится с большей интенсивностью и не закончится без разгрома радикалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Если ХАМАС прекратит освобождать заложников, то соглашения [о прекращении огня] не будет, а будет война. Новая война в Газе будет отличаться по интенсивности от той, что была до прекращения огня, и она не закончится без разгрома ХАМАС и освобождения всех заложников, а также позволит реализовать видение президента США [Дональда Трампа] относительно Газы", - сказал Кац. Высказывания министра приводит портал Ynet.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил об отсрочке процесса освобождения новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Движение считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах".

Трамп в ответ потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню 15 февраля. Если удерживаемых в секторе Газа израильских граждан не выпустят, подчеркнул он, то следует отменить все договоренности и "разразится ад". Президент не стал уточнять, что именно в таком случае могут предпринять США. Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 11 февраля заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.