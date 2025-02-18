https://news.day.az/world/1731143.html Экс-президента Грузии забросали яйцами - ВИДЕО Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами при возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности в Тбилисском международном аэропорту. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местную телекомпанию "ТВ Пирвели", инцидент произошел, когда Зурабишвили стала мишенью активистов из группы "зондеры" (группа анонимных активистов).
Экс-президента Грузии забросали яйцами - ВИДЕО
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами при возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности в Тбилисском международном аэропорту.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местную телекомпанию "ТВ Пирвели", инцидент произошел, когда Зурабишвили стала мишенью активистов из группы "зондеры" (группа анонимных активистов). Ее, как и экс-премьера Грузии Георгия Гахарию, забросали яйцами прямо в аэропорту Тбилиси.
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