Антиправительственная акция в Аргентине

Несколько тысяч человек принимают участие в антиправительственной манифестации перед Конгрессом Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У собравшихся видны плакаты в поддержку пенсионеров, которые начали проводить акции протеста по средам из-за ухудшившихся условий жизни в контексте роста цен и снижения бюджетных расходов. Звучат призывы к отставке министра безопасности Патрисии Буллрич из-за жестких действий правоохранительных органов на других манифестациях.

Многие пришли в футболках с именем аргентинского фотографа Пабло Грильо, который получил серьезную травму головы от удара гранаты со слезоточивым газом во время акции протеста 12 марта.

В целом ситуация на площади остается спокойной. Собравшиеся пресекают попытки отдельных лиц проявить агрессию в отношении полицейских, которые отделяют протестующих от Конгресса.

На прошлой неделе акция протеста, в которой приняли участие том числе болельщики футбольных клубов Аргентины, завершилась столкновениями с полицией. Пострадали несколько десятков людей. Были задержаны около 120 участников протеста, но затем суд отпустил их.