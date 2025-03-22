США заработали 5 миллиардов долларов на "золотых визах"

США за один день продали 1000 "золотых виз" стоимостью $5 млн каждая.

Как передает Day.Az, об этом министр торговли страны Говард Латник рассказал в эфире подкаста All In.

Таким образом, общая сумма продажи составила $5 млрд.

По его словам, вырученные средства от продажи "золотых карт" будут направлены на сокращение дефицита американского бюджета. ㅤ

Президент США Дональд Трамп в феврале анонсировал, что Соединенные Штаты начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ). Трамп отмечал, что его администрации не потребуется утверждать данную меру в конгрессе США, данная программа с точки зрения закона легальна. Он подчеркивал, что вырученные средства от продаж "золотых" ВНЖ могут быть направлены на погашение дефицита бюджета США. Президент Соединенных Штатов добавил, что существующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта.