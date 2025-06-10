Дуров пожаловался на условия содержания в французской тюрьме

Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об условиях содержания в французской тюрьме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ведомости", Дуров был задержан 24 августа по прилету в аэропорт Парижа. Следующие четыре дня бизнесмен, по его словам, содержался в одиночной камере без доступа к связи. По его словам, у него отобрали телефон и не разрешили связаться ни с кем, кроме его помощника - он помог найти адвокатов и связаться с друзьями Дурова.

"Это была комната в 7 кв. м, без окон, бетонный блок. Узкая кровать без белья, без подушки, с тонким матрасом, будто коврик для йоги, - может быть, один сантиметр. И постоянно мигающий свет, что немного раздражало", - рассказал он.

Дуров уточнил, что хотя его содержали в запертой одиночной камере, это не было тюрьмой или следственным изолятором. Он отметит, что Франция стала "самым неожиданным местом для ареста".

Ранее Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют во Франции.