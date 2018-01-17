Арестованы устроившие резню в российской школе подростки

Мотовилихинский суд Перми в среду удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростков, устроивших поножовщину в школе N127, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова, передает Day.Az.

"Их обоих арестовали на два месяца. Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда медики скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", - сказала она.

Утром в понедельник в школе N127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое - учительница и ученик, остальные - в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны. Расследованием занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).

Со ссылкой на источник в образовательной сфере региона также сообщалось, что один из подростков, устроивших резню, характеризовался положительно, а второй состоял на учете в "группе риска" в школе и в отделе по делам несовершеннолетних.

В частности, по данным источника, подросток имел проблемы с учебой и алкоголем. В пятом, шестом и девятом классах он несколько месяцев занимался с учителями на дому. По информации источника, подросток нуждался во внимании педагогов и психологов.

По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, родители одного из подростков не справлялись с его воспитанием, в течение пяти лет он находился на индивидуальном обучении.

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