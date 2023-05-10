Самый дорогой серийный китайский автомобиль получил одобрение на выход

Китайский автопроизводитель BYD получил разрешение на массовое производство и выпуск своего внедорожника BYD Yangwang U8, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле 2023. Информация об этом появилась на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР, которое предоставило новые детали о машине, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Ранее не сообщались такие важные для внедорожника данные, как официальная снаряженная масса и тяговое усилие. Итак, BYD Yangwang U8 имеет снаряженную массу 3460 кг. Для сравнения: Jeep Grand Wagoneer, один из самых больших внедорожников в мире, весит всего 2875 кг.

Даже относительно легкие внедорожники способны буксировать тяжелые прицепы, сохраняя при этом хорошую топливную экономичность, однако некоторые водители предпочитают более тяжелые автомобили, поскольку они лучше контролируют ситуацию при буксировке. Масса Yangwang U8 при полной загрузке составляет почти 4 тонны (3985 кг). Что касается буксировочной способности, U8 может тянуть прицеп массой 2500 кг.

Yangwang U8 будет доступен в двух версиях: Premium Edition и Off-road Master Edition. Внедорожная версия оснащена большим боксом на крыше и шноркелем. Обе версии поступили в предпродажу 18 апреля по одинаковой цене 160 000 долларов, что сделало его самым дорогим серийным китайским автомобилем, доступным на рынке.

Одной из самых впечатляющих особенностей Yangwang U8 является способность аккумулятора заряжаться с 30% до 80% всего за пять минут. Автомобиль также оснащен 38 датчиками, включая 3 лидара, 14 ультразвуковых радаров и 16 камер, что обеспечивает передовую систему безопасности. Он также оснащен встроенной спутниковой связью.

Автомобиль получил силовую установку мощностью 1180 л.с. и четыре электромотора, по одному на каждом колесе. Yangwang U8 построен на платформе e4 и оснащен высокотехнологичной системой подвески DiSus от BYD с регулируемым клиренсом.