Xankəndiyə növbəti köç karvanı yola salınıb

Xankəndi şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi saytında dərc edilib.

"Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə 18 ailə - 68 nəfər köçürülüb. Xankəndi şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir", - deyə məlumatda qeyd edilib.

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