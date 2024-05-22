В Баку пройдет Международный фестиваль детского и юношеского рисунка "Мой Азербайджан"

24 мая в 10:00 перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района Баку начнется VII Международный фестиваль детского и юношеского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан), сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет при организации Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи, Центра искусств "Хатаи", Международного общества акварелистов, Азербайджанского представительства Международного общества акварелистов, галереи детского творчества "Хатаи" и при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку.

Мероприятие посвящено Дню Республики, который отмечается 28 мая.

Фестиваль будет отличаться яркой, разнообразной программой, в которую войдут музыкальные номера, мастер-классы по акварельной живописи, также участники создадут акварельные произведения на одном большом листе бумаге.

Напомним, что на конкурс, проведенный в рамках VII Международного фестиваля детского и юношеского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан), работы в технике акварель на тему "Цветы" отправили 2500 авторов в возрасте от 8 лет до 21 года из Азербайджана, а также из Турции, Ирана, Перу, Литвы, Грузии, Японии, Вьетнама и Индии.

Выставка прошла поочередно - 13,14,15,16 и 17 мая в Центре искусств "Хатаи", в соответствии с возрастными группами участников. В целом в экспозицию выставки вошли около 800 работ. Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории получили приглашение на фестиваль.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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