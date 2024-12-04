В Баку состоялся концерт с участием Алима Гасымова, посвященный Международному дню инвалидов

В Баку состоялся концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Концертная программа под названием "Секрет инклюзивности" была реализована Международным центром мугама, организацией Inclusive Organization Company при поддержке культурно-просветительского ОО "Sara Xatun", ОО "Muğam" и благотворительного проекта "Ümidlə Gəl", сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов, солисты МЦМ, музыканты с ограниченными возможностями здоровья. Директору МЦМ, заслуженному артисту Сахибу Пашазаде была вручена почетная грамота.

Международный день инвалидов учрежден ООН с 3 декабря 1992 года с целью полного и равного соблюдения прав человека и участия инвалидов в жизни общества, в политической, социальной, экономической и культурной сферах, и направлен на привлечение внимания к проблемам инвалидов. Отмечается каждый год для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды во всем мире, и для защиты их прав и благополучия. Тема Международного дня инвалидов 2024 года "Усиление лидерских качеств людей с ограниченными возможностями для инклюзивного и устойчивого будущего".