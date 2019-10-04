Азербайджанская компания SOCAR свела "Узбекнефтегаз" с British Petrolium (BP).

Об этом сказал эксклюзивно Trend председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков в рамках Первого диалога министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС и Центрально-азиатского энергетического инвестиционного форума 2019, передает Day.Az.

"У нас очень хорошие и дружеские отношения с SOCAR. Она фактически свела нас с British Petroleum", - сказал Сидиков.

Он добавил, что в мае 2019 года стороны подписали соглашение, и идет заключительный этап переговоров. Напомним, что 16 мая 2019 года "Узбекнефтегаз", BP Exploration и SOCAR подписали соглашение в Узбекистане по проведению геологоразведочных работ в узбекской части акватории Аральского моря и на Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.

"SOCAR оказывает нам большую техническую поддержку", - сказал Сидиков.

Он отметил, что у SOCAR очень хороший опыт работы в нефтяной сфере.

"Мы используем ее опыт и рекомендации по капитальному ремонту наших скважин. SOCAR является для нас очень важным партнером", - добавил он.

Отметим, что в столице Узбекистана 20-21 сентября проходят Первый диалог министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС и Центрально-азиатский энергетический инвестиционный форум 2019.

Диалог был организован правительством Узбекистана совместно с Азиатским банком развития под эгидой Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Добавим, что ЦАРЭС была создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году.

В число стран-членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.

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