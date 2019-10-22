Объекты малого и среднего бизнеса строительного сектора при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приняли участие в 25-й Азербайджанской международной выставке "Baku Build" 2019, которая открылась сегодня в Бакинском Экспо-центре. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На специальном стенде, выделенном для субъектов МСБ, демонстрируются различные строительные материалы, представлены инженерные услуги, отопительные системы, автоматизированные двери, "умные" дома, системы безопасности, ландшафтный дизайн и другие продукция и услуги.

Агентство по развитию МСБ также входит в список структур, поддерживающих выставку "Baku Build 2019".

Выступая на открытии выставки, замминистра экономики Ниязи Сафаров проинформировал о развитии промышленности, в том числе, строительного сектора в стране, государственной поддержке, оказываемой этой сфере, достигнутой положительной динамике, отметил значимость выставок с точки зрения демонстрации достижений в различных сферах экономики.

Было отмечено, что в выставке, которая проводится с 1995 года, свою продукцию и передовые технологии демонстрируют свыше 5 тысяч компаний из 35 стран. В этом году выставке традиционно оказывают поддержку министерство экономики, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что в рамках различных механизмов Агентства субъектам МСБ оказывается поддержка, одной из мер поддержки является обеспечение участия предпринимателей в специализированных выставках.

Было подчеркнуто, что на выставке "Baku Build" Агентство по развитию МСБ участвует со своим стендом, где выставлена продукция и услуги субъектов МСБ строительного сектора. Основная цель этой поддержки заключается в том, чтобы субъекты МСБ представляли свою продукцию и услуги широкой аудитории, расширяли возможности продаж, налаживали бизнес-связи.

Выставка продлится до 25 октября.

Агентство оказывает поддержку участию микро- и малых предпринимателей в различных международных фестивалях и выставках.

С 2018 года стартапы, микро- и малые предприниматели при поддержке Агентства по развитию МСБ участвовали в ряде выставок.

Агентство по развитию МСБ продолжит оказывать поддержку на участие субъектов микро и малого предпринимательства в различных выставках и других мероприятиях.

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