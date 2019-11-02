https://news.day.az/economy/1171884.html В Азербайджане выдали десятки тысяч ипотечных кредитов
В Азербайджане выдали десятки тысяч ипотечных кредитов
На первое октября текущего года было выдано 27,1 тысячи ипотечных кредитов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.
Согласно опубликованным показателям фонда, за месяц было выдано 114 новых ипотечных кредита.
Сумма ипотечных кредитов на первое октября выросла на девять тысяч и составила около 1,345 миллиарда манатов, а сумма выданных кредитов и гарантий составила 46,859 миллиона манатов (рост за месяц - на 12,2 процента).
Отметим, что общее количество облигаций фонда в обращении составляет 707,672 миллиона, что на 3,6 процента меньше чем месяцем ранее
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