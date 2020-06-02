В Азербайджане налогоплательщикам оказана финподдержка на сумму более 145 млн манатов

В Министерство экономики Азербайджана для выплаты определенной части зарплаты наемным работникам обратились 28 092 налогоплательщика, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), а за получением финансовой поддержки - 112 815 частных (микро) предпринимателей, всего 140 907 налогоплательщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обращения 28 092 предпринимателей, охватывающих 257 905 наемных работников, были рассмотрены и утверждены.

До сегодняшнего дня объем финансовой поддержки по утвержденным обращениям составил 95,29 млн. манатов в том числе, объем средств, предусмотренных на выплату по второму месяцу, составил 47,64 млн. манатов.

По состоянию на 1 июня Агентство государственного казначейства Министерства финансов обеспечило выплату 85,32 млн. манатов для зарплаты 202 600 наемных работников 23 441 налогоплательщика.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили обращения от 112 815 налогоплательщиков, 105 412 обращений были изучены и утверждены. Объем финансовой поддержки по утвержденным обращениям составляет 60,89 млн. манатов. По состоянию на 1 июня Агентство государственного казначейства Министерства финансов обеспечило перечисление 60,47 млн. манатов на банковские счета 100 798 частных (микро) предпринимателей.

Таким образом, по состоянию на 1 июня пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финансовая поддержка на сумму 145 795,0 тыс. манатов.