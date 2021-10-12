Газовая лихорадка - какова цена вопроса для Европы?

Биржевая цена на газ в Европе рухнула ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов на Лондонской биржи ICE в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF составляла 995,5 доллара за тысячу кубометров. А через пару часов цена вновь корректировалась и поднялась до 1123 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ICE.

Маятник цен не знает остановки. По сравнению с ценами прошлой недели он качнулся резко в противоположную сторону, что, по мнению аналитиков, вовсе не означает, что можно говорить о полной безопасности европейского рынка. Потому что должны быть устранены сами причины сложившейся нестабильности, которая может повториться при очередном соответствующем стечении обстоятельств.

Когда весной этого года цены на газ в Европе начали медленно подрастать, ничто еще не предвещало бури. Никто тогда не ожидал, что к началу осени они подскочат аж в восемь раз. А если отталкиваться от самых низких цен, которые установились в период расцвета пандемических ограничений, и последовавшего за ними падения спроса в мае 2020 года, то картина рисуется еще более пугающей - рост в 30-кратном размере.

Цена газа на хабе TTF Нидерландов

Несколько недель Европа пребывала к лихорадке. Как сообщали мировые СМИ, европейская промышленность приближается к критической точке: цены на газ и электроэнергию почти ежедневно бьют новые рекорды, а некоторые энергоемкие компании вынуждены приостанавливать производство, потому что их содержание становится слишком дорогим. Bloomberg констатировал, что ситуация усугубится, если энергокризис перейдет от ценового шока к дефициту. Тогда большему количеству промышленных предприятий придется сделать решительный шаг - щелкнуть выключателем.

Цена на газ совершенно ожидаемо потянула за собой цены на уголь и на разрешенные объемы выбросов в атмосферу углекислого газа. Это связано с тем, что работавшие на газе предприятия в связи с его удорожением возвращаются к прежним видам топлива, что влечет за собой увеличение выбросов в атмосферу вредных веществ, количество которых лимитировано и требует приобретения разрешения.

Ситуацию можно увидеть на нижеследующих графиках:

Цены на уголь в Европе

Цены разрешения на выброс углекислого газа в атмосферу

На протяжении нескольких недель стоимость газа в Европе непрерывно росла. В минувшую среду, 6 октября, она достигла рекордной отметки в 1924 доллара за тысячу кубометров. Это стало серьезным звоночком для Евросоюза о том, что что-то в его энергетической политике идет не так.

По мнению специалистов, газовый рынок Европы в ходе последнего кризиса продемонстрировал полную неспособность генерировать адекватные цены, отражающие реалии. То есть они, по мнению тех же специалистов, никак не были связаны ни со спросом, ни с предложением, ни с самим состоянием европейского рынка вообще.

Газовые хранилища европейских стран уже в августе заставили обратить на себя внимание. К концу сентября уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе был очень низок. По данным компании Gas Infrastructure Europe (GIE), газохранилища в Германии в настоящее время заполнены на 70 процентов, в среднем по Европе - все на около 76 процентов. А зима близко!

В настоящее время идут поиски виновного. Европейские эксперты склоняются к версии о негативной роли России в образовании дефицита голубого топлива в Европе. "Газпром", считают они, мог бы поставлять газ по уже имеющимся газопроводам через Польшу или Украину, но Москва манипулирует газозависимостью Европы и хочет использовать ситуацию для скорейшей реализации своего "Северного потока - 2". В Москве такими обвинениями возмущены. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может".

У российской стороны свое объяснение происходящего. Эксперт Вячеслав Мащенко заявил Газете.ру, что "Европа сама достаточно давно стремилась к этому. Шел планомерный процесс разрушения тех основ, которые были созданы за предыдущие несколько десятков лет, - это система долгосрочных контрактов, которая была основана на нефтеиндексных формулах по поставкам газа, в первую очередь, из России".

Действительно, в середине двухтысячных Европейский союз либерализовал свой газовый рынок. Произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа, как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, была выгодна европейскому рынку, когда газ шел в Европу обильным потоком и удерживал цены на низком уровне. Однако, возникший дефицит голубого топлива заставил взглянуть на ситуацию в ином ракурсе.

Другая версия причин произошедшего связана, по мнению экспертов, с чрезмерным увлечением Европы альтернативной энергетикой, которое сыграло с ней злую шутку. В последние годы в Европе идет усиленное продвижение темы альтернативных источников энергии, и какая-то даже истеричная борьба за экологию. АИЭ выдвигаются в качестве однозначной альтернативы углеводородному сырью и углю, которые, дескать, есть абсолютное зло.

Борьба за экологию - это хорошо и правильно, но нельзя забывать, что альтернативная энергия - производное сил природы, которые человеку, по большому счету, не подвластны. Человек при всех своих возможностях не способен повлиять на силу ветра, он не может обеспечить ГЭС водой в засуху или разгонять тучи, чтобы направить светило на солнечные панели. Так, в связи с изменениями климата, в Европе в этом году понизился ресурс ветряных генераторов. Это при том, что страны Евросоюза обязались за счет использования АИЭ к 2030 году снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 55 процентов. Это очень серьезное обязательство. И не исключено, что европейцам после нынешнего газового кризиса придется значительно понизить планку. Потому что, повторим, зима - близко.

Кстати, агентство Argus уже выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа. А это огромный шаг назад в многолетней борьбе за отказ от угля и нефтепродуктов в качестве топлива.

А вообще, многие аналитики признаются, что происходящее трудно поддается логическому анализу. И причиной скачков цен и общеевропейской паники являются больше эмоции и страхи за настигшие их последствия собственных решений. К такому выводу аналитики приходят, будучи не способны объяснить газовую лихорадку Европы причинами экономическими. Тут даже несколько уместно было бы применить известную пословицу - за что боролся, на то и напоролся.

Впрочем, Москва с тонкой улыбкой уже парой манипуляций начала корректировать ситуацию. А тут и норвежская Equinor тонко улыбается, потирая руки. На долю этих двух компаний приходится 60 процентов европейского газового рынка.

А зима то близко...

Лейла Таривердиева