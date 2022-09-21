Всемирный банк продолжит поддержку Азербайджана в переходе к «зеленой» экономике

Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк продолжит оказывать поддержку Азербайджану в переходе к "зеленой" экономике, сказала Trend глава представительства банка в Азербайджане Сара Майкл, передает Day.Az.

"Переход к "зеленой" экономике является для нас одним из приоритетов. В этом году мы планируем представить "Отчет о климате и развитии страны" в Азербайджане", - сказала Сара Майкл.

По её словам, в прошлом году Всемирный банк представил этот анализ в других странах, чтобы помочь им определить проблемы и возможности в процессе перехода к "зеленой" экономике.

"В прошлом году мы проводили такой анализ в Турции и Казахстане, в этом году планируем сделать это в Азербайджане. Анализ поможет увидеть, как мы можем поддержать страну в переходе к "зеленой" экономике", - сказала Сара Майкл.

"Отчет о климате и развитии страны" - это новые основные диагностические исследования, в которых учитываются вопросы изменения климата и развития. Они помогут странам расставить приоритеты в отношении наиболее эффективных действий, которые могут сократить выбросы парниковых газов и ускорить адаптацию при достижении более широких целей развития.