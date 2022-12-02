Необходимо ускорить интеграцию электронных систем в рамках Транскаспийского маршрута

Странам-участницам Транскаспийского международного транспортного маршрута необходимо ускорить интеграцию электронных систем для цифровизации грузоперевозок.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, грузоперевозки необходимо наладить таким образом, чтобы пересечение границ было максимально упрощено.

"Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия, Туркменистан, Узбекистан в рамках единой стратегии работают над цифровизацией документооборота и интеграцией своих систем", - сказал Зиядов.