Состоялось 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб СНГ

В Гяндже состоялось 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества независимых государств.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана, в заседании приняли участие руководители таможенных служб Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана.

Перед началом заседания делегации посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы к монументу. Кроме того, участники заседания прибыли на территорию, разрушенную в результате террористического акта, совершенного вооруженными силами Армении в Гяндже, почтили память погибших мирных жителей. Затем они побывали в Центре Гейдара Алиева в городе Гянджа.

Выступивший на заседании председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров рассказал о важности заседания Совета с точки зрения укрепления сотрудничества, расширения передового опыта и обмена информацией, а также выразил уверенность, что предстоящие обсуждения будут эффективными.

Затем началось обсуждение вопросов повестки заседания. Участники заседания провели обмен мнениями по вопросам организации деятельности таможенных органов и перевозчиков при таможенных операциях и таможенном контроле за перевозимыми по железной дороге товарами, разработки проекта соглашения между таможенными службами о сотрудничестве в области экспертной и исследовательской деятельности, осуществления обмена информацией о таможенной стоимости товаров и нарушениях прав интеллектуальной собственности.

Также состоялись обсуждения проектов соглашений о порядке проставления печатей и штампов таможенных органов на транспортных и коммерческих документах и о подготовке кадров.

В рамках заседания председателем Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ был избран Руслан Давыдов, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России.

Напомним, что накануне, 5 июня, состоялось заседание экспертов Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.