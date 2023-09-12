В Азербайджане будут определены национальные приоритеты расходов.

Этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания Экономического совета Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

На заседании также были обсуждены основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, целевые показатели по параметрам бюджетного правила.

Отметим, что под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева.