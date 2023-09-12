https://news.day.az/economy/1597276.html В Азербайджане будут определены национальные приоритеты расходов
В Азербайджане будут определены национальные приоритеты расходов
В Азербайджане будут определены национальные приоритеты расходов.
Этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания Экономического совета Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
На заседании также были обсуждены основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, целевые показатели по параметрам бюджетного правила.
Отметим, что под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.
На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре