Вице-президент bp по стратегии и устойчивому развитию обсуждает в Баку "энергопереход" и текущие проекты

Исполнительный вице-президент bp по стратегии, устойчивому развитию и венчурным проектам Джулия Керкиа (Giulia Chierchia) 27-29 февраля в Баку обсудит роль, которую bp может сыграть в поддержке усилий Азербайджана в энергетическом переходе и в реализации энергетических проектов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сообщение bp.

"Программа рабочего визита г-жи Керкиа включает встречу с сотрудниками bp в регионе, в ходе которых она будет проинформирована о текущем состоянии всего регионального бизнеса bp и обсудит вопросы безопасности, производительности, стратегии и энергетического перехода", - отмечено в пресс-релизе.

Керкиа также посетит платформу "Шах Дениз Браво", которая с 2020 года обеспечивает европейский рынок каспийским газом.

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