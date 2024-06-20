Для борьбы с изменением климата нужно проводить научные исследования в вузах - проректор Университета ADA
Для борьбы с изменением климата необходимо проводить научные исследования в университетах, так как наука должна помочь в преодолении климатических проблем.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал проректор по государственным, студенческим и международным связям Университета ADA Фариз Исмаилзаде в ходе выступления на форуме климатических действий, организованном молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН) в Баку.
"Без научных исследований мы не будем двигаться вперед. Например, Университет ADA проводит семинары, сотрудничает с зарубежными университетами и налаживает отношения с учеными со всего мира для продвижения повестки дня по изменению климата", - отметил Исмаилзаде.
Он также упомянул, что в современном мире существует открытый доступ к информации, и молодежи надо ииспользовать эту возможность, чтобы узнать больше об этой глобальной проблеме климата.
"Используйте информацию, анализируйте ее, несите ее в общество. Так мы вместе сможем добиться отличных результатов по защите нашей планеты", - подчеркнул проректор ADA, обращаясь к молодым участникам форума в Баку.
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