Назван объем инвестиций, вложенных в Пираллахинский промпарк

Деятельность Пираллахинского промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон Азербайджана (İZİA), способствует развитию фармацевтической промышленности, удовлетворению потребностей населения в лекарственных средствах, стимулированию местного производства и занятости.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило İZİA.

Согласно информации, 7 субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом в размере более 121 миллиона манатов присвоен статус резидента промпарка, и 2 из них уже приступили к производственной деятельности. На сегодня в промышленном парке реализовано продукции на 53 миллиона манатов.

Было подчеркнуто, что в Пираллахинский промпарк инвестировано до 41 миллиона манатов, создано более 150 постоянных рабочих мест. Кроме того, по существующим проектам дополнительно предполагается вложение более 76 миллионов манатов инвестиций, создание более 400 рабочих мест.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк, был создан в 2016 году соответствующим распоряжением главы государства.

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