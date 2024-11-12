Эмомали Рахмон принял участие в официальном открытии павильона Таджикистана на COP29

При участии Президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось официальное открытие национального павильона Tajikistan Glaciers 2025 на COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На Саммите мировых лидеров по борьбе с изменением климата в Баку Президент Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан, как страна, уязвимая к изменению климата, и член Панели высокого уровня по климату и воде, выступил с инициативой объявить "Год сохранения ледников", которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН при поддержке мирового сообщества.

Согласно указанной резолюции, также был провозглашен "Всемирный день ледников", и при Организации Объединенных Наций создан Доверительный фонд защиты ледников.

Напомним, что в мае 2025 года запланировано проведение в Душанбе Международной конференции высокого уровня.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.