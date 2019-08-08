Ученые из РФ, Белоруссии и Польши получили слоистый материал из металла и керамики, который без внешнего воздействия может спонтанно намагничиваться или перемещать электрический заряд. Его применение позволит расширить возможности мобильных телефонов, компьютеров и другой электроники за счет повышения скорости их работы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ученые Южно-Уральского государственного университета в коллаборации с коллегами из Института общей неорганической химии им. Курнакова РАН, Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению, Института физики Польской академии наук удалось создать слоистый мультиферроик из металла и керамики. Данный материал востребован в связи с развитием электроники и необходимостью создания более компактных и мощных источников питания", - говорится в сообщении.

Мультиферроики - это материалы, обладающие одновременно несколькими полезными свойствами, среди которых может быть спонтанная намагниченность и спонтанная электрическая поляризация при отсутствии источника внешнего магнитного и электрического поля. В силу уникальных характеристик мультиферроики являются перспективными материалами для использования в производстве мобильных телефонов, компьютеров и другой электроники, которые способны сделать приборы мощнее, но без увеличения их размеров.

Для ученых этот материал представляет интерес благодаря возможности управлять электрической подсистемой через воздействие магнитным полем и наоборот - управления магнитными свойствами через воздействие электрическим полем. Однако при исследованиях мультиферроиков есть ряд проблем. Например, для применения их на практике нужно, чтобы температура, при которой материал проявляет свои уникальные свойства, была выше комнатной. Кроме того, необходимо, чтобы была сильная "взаимосвязь" между электрической и магнитной подсистемами.

Созданный исследователями из России, Белоруссии и Польши композиционный материал обладает одновременно несколькими полезными свойствами по сравнению с однофазными мультиферроиками. Ученые также исследовали структуру полученного материала и установили особенности влияния его компонентов на магнитные и электрические характеристики.

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