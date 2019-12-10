Microsoft похоронила Windows 10 Mobile для телефонов. С 10 декабря компания прекратит поддержку операционной системы: ОС перестанет получать обновления, в том числе апдейты безопасности, о чем сообщалось еще в январе 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владельцы совместимых с ОС смартфонов могут дальше пользоваться операционной системой, но установить ее на другие устройства будет невозможно. С 10 декабря пользователи не смогут получать как обновления безопасности, так и консультацию технической поддержки Microsoft.

Кроме того, на Windows 10 Mobile перестанет получать поддержку пакет Office, включающий программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Компания пообещала, что жизненный цикл приложений завершится 12 января 2021 года, после чего программы тоже не будут получать обновлений. В пятницу Microsoft в своем блоге посоветовала клиентам пользоваться пакетом Office на платформах iOS и Android.

О завершении поддержки ОС для мобильных платформ Microsoft объявила в январе 2018 года. В октябре 2017 года компания заявила, что прекращает развивать Windows 10 Mobile и больше не будет выпускать под нее новых продуктов. Представители Microsoft назвали причиной будущего закрытия проекта отсутствие интереса пользователей к системе.