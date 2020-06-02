Обновление iOS сломало iPhone и iPad

Пользователи iPhone и iPad пожаловались на проблемы с устройствами. По словам многих владельцев техники Apple, сбои девайсов начались после установки актуальных обновлений, сообщает ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из главных проблем с iPhone после обновления на iOS 13.5 назвали уменьшенное время работы от аккумулятора. "Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, который имеет довольно большую батарею", - подчеркнули журналисты. Часть владельцев аппаратов рассказала о нагреве смартфонов. Жалобы пользователей появились на официальном форуме Apple и в соцсетях.

В некоторых случаях обновление iOS 13.5 буквально "сломало" смартфоны, приведя к постоянным перезагрузкам девайсов. О подобных проблемах также рассказали обладатели планшетов iPad и iPad Pro, которые обновили свои гаджеты на актуальную iPadOS 13.4.1. Журналисты уточнили, что смартфоны и планшеты могут "застрять" в бесконечном цикле перезагрузки, данная проблема решается лишь с переустановкой системы.

В качестве мелких неполадок с устройствами отмечают возникающие ошибки, извещающие о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store, и некорректное воспроизведение видеофайлов формата MP4. Apple пока не отреагировала на жалобы пользователей.

Актуальная iOS 13.5 стала доступной для загрузки на iPhone 20 мая. Важнейшими нововведениями прошивки назвали функцию упрощенной разблокировки смартфона при ношении медицинской маски для лица. В случае использования защитного аксессуара смартфон с Face ID оперативно предложит пользователю ввести цифровой пароль.