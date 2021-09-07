В Германии обяжут поддерживать ПО смартфонов в течение семи лет

Правительство Германии предложило обязать производителей смартфонов поддерживать ПО своих устройств в течение длительного периода времени. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Федеральное правительство Германии начало переговоры с Европейской комиссией об изменении предложений, касающихся ремонта и обслуживания смартфонов и планшетов. Журналисты уточнили, что Еврокомиссия предлагает установить срок поддержки программного обеспечения смартфонов и прочих гаджетов в течение пяти лет, тогда как представители Германии настаивают на увеличении этого срока до семи лет.

Кроме увеличения срока обслуживания, в правительстве Германии предлагают, чтобы компании продавали запасные части для гаджетов "по разумной цене". Чиновники полагают, что таким образом можно увеличить срок службы устройств и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В то время как чиновники намерены увеличить срок поддержки ПО, члены ассоциации DigitalEurope продвигают идею выпуска обновлений безопасности в течение трех лет, функциональных обновлений - двух лет. Журналисты уточнили, что в организацию входят такие компании, как Apple, Google и Samsung. Ожидается, что Еврокомиссия представит свое предложение по данному вопросу до 2023 года.