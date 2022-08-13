У YouTube скоро появится новая функция

На YouTube скоро появится "витрина" Channel Store, на которой будут продаваться подписки на различные стриминговые сервисы вроде Netflix. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция Channel Store будет реализована таким образом, что пользователи смогут покупать подписки на сервисы после просмотра трейлеров, посвященных тому или иному шоу конкретной стриминговой платформу. Сообщается, что YouTube ведет переговоры с несколькими стриминговыми сервисами - компании обсуждают варианты распределения дохода от подписок, проданных при помощи Channel Store.

Преимуществом данной модели дистрибуции считается то, что YouTube обладает огромной аудиторией, среди которой часто оказываются потенциальные клиенты сервисов вроде Netflix. Ежемесячно на YouTube заходят более 2 млрд человек.

Отмечается, что компания занимается разработкой сервиса уже около 18 месяцев. Ее запуск ожидается уже осенью 2022 года. Будет ли новая функция доступна российским пользователям, не сообщается.