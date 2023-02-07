Новые технологии игровой индустрии: стартап Reskiner

Создание стартапов и разработка инновационных решений на сегодня является основным из двигателей прогресса. IT-индустрия активно развивается и тем самым преображает нашу жизнь вокруг. Появляются новые технологии, которые активно внедряются в нашу обыденность и упрощают ранее сложные процессы.

Среди специалистов в индустрии, которые способствуют этому, и Николай Сморгун, CEO компании по разработке игр и геймифицированных приложений Lumighost, а также профессионал с более 10-летним стажем активной работы в сфере технологий. Именно он и является создателем и идейным вдохновителем стартапа Reskiner, который обещает стать прорывом в игровой индустрии.

Reskiner - это SAAS сервис, который позволяет обычным пользователям создавать готовые к производству игры без программирования. Именно благодаря этому решению процесс создания игры становиться значительно проще, а сделать качественный конечный продукт теперь под силу не только профессиональным разработчикам. Такое решение вмещает в себя множество разнообразных шаблонов для реализации разных игровых вариантов, а скорость производства и приемлемая цена значительно снижает траты времени и средств по сравнению с привлечением в работу программистов.

Основная идея Николая в этом стартапе состоит в том, что процесс создания игры становится таким же простым и приятным, как и играть в игры. Чтобы создавать игры тебе не нужно быть программистом, достаточно иметь PowerPoint. Именно разработка этого стартапа Николаем является большим и важным вкладом в индустрию.





Созданием Reskiner также занимался и Максим Титаренко, бизнес-партнер Николая и COO компании Lumighost. Главный вклад Максима состоит в технической реализации 100% автоматического процесса компиляции и деплоя.

Главная особенность Reskiner состоит в том, что это шаблонное решение, которое уже может быть готово к производству. Именно оно способствует работе предприятий и улучшению их процессов. Сейчас приложение находится на стадии теста темплейт-игр для предприятий и внедрения их в экосистеме производства.

Сервис Reskiner не имеет прямых конкурентов на рынке, потому что Николай работал не только над подготовкой технического решения, а также и над уникальностью решения, которое было бы полностью новым и полезным для эволюции индустрии. Помимо высокой конкурентоспособности, приложение имеет удобный и легкий для использования интерфейс с очень быстрыми процессами. А цена при этом остается доступной для пользователей.



Подытожив, можно выделить главные преимущества приложения:

- Экономичное решение

- Удобные процессы

- Экономия времени

- Для создания не требуются навыки программирования

- Поддержка пользовательских запросов разработчиков

- Вовлечение в процесс создания

- Большое разнообразие шаблонов и элементов

- Широкий выбор вариантов игры

- Возможность попробовать свой собственный продукт на рынке, прежде чем приступить к разработке большой профессиональной игры

- Готовый результат для производства.

Также необходимо отметить, что Reskiner имеет все шансы занять лидирующее место в индустрии благодаря навыкам его создателей. Николай Сморгун уже получил сертификат качества деливери услуг ISO 9001:2015 для компании Lumighost, в которой он является CEO. Соответственно - подобная судьба ожидает и сервис Reskiner.

Гюнай Джамалгызы