Samsung Galaxy Z Flip5 получит две камеры на внешнем экране

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первый качественный рендер складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5. Об этом сообщает портал Gadget Tendency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Samsung Galaxy Z Flip5 скорее всего будет выглядеть вот так. Я продолжу изучать ситуацию", - заявил инсайдер в своем Twitter-аккаунте.

Если информация Ice Universe подтвердится, то смартфон получит сразу две камеры, встроенные во внешний дисплей устройства. Кроме того, ранее инсайдер утверждал, что внешний экран Galaxy Z Flip5 будет крупнее, чем у всех аналогичных устройств, представленных на рынке.

Официальная презентация Samsung Galaxy Z Flip5 ожидается на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked, которое запланировано на август нынешнего года. Предыдущая модель - Galaxy Z Flip4 - была представлена в августе 2022 года.