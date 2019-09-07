Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся в российской блогосфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, пройти обследование необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:

1. проблемы с желудком;

2. зубная боль;

3. хроническая усталость;

4. болевые ощущения в левой руке;

5. головокружения;

6. кашель с белой или розовой слизью;

7. дискомфорт в области груди.

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