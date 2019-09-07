https://news.day.az/medicine/1153863.html 7 сигналов организма о скорой остановке сердца
7 сигналов организма о скорой остановке сердца
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся в российской блогосфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, пройти обследование необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:
1. проблемы с желудком;
2. зубная боль;
3. хроническая усталость;
4. болевые ощущения в левой руке;
5. головокружения;
6. кашель с белой или розовой слизью;
7. дискомфорт в области груди.
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