https://news.day.az/officialchronicle/1412305.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия “Quba ABAD Factory” - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия “Quba ABAD Factory” - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству упаковочных средств "Quba ABAD Factory".
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