Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия “Quba ABAD Factory”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря совершили поездку в Губинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству упаковочных средств "Quba ABAD Factory".

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