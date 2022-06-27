https://news.day.az/officialchronicle/1474229.html Президент Ильхам Алиев: Ведущие мировые державы уже приняли послевоенные реалии
Президент Ильхам Алиев: Ведущие мировые державы уже приняли послевоенные реалии
Ведущие мировые державы уже приняли послевоенные реалии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 июня - в День Вооруженных сил Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной передаче боевого знамени воинской части командо, в рамках поездки в Кяльбаджарский район.
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