Президент Ильхам Алиев: Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы

Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

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