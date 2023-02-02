https://news.day.az/officialchronicle/1534325.html Президент Ильхам Алиев: Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы
Президент Ильхам Алиев: Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы
Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.
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