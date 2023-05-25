https://news.day.az/officialchronicle/1567454.html Эльмира Ахундова награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Эльмира Ахундова награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Ахундовой орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана Эльмира Гусейн гызы Ахундова награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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