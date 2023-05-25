Эльмира Ахундова награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльмиры Ахундовой орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана Эльмира Гусейн гызы Ахундова награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.